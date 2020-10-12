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إيميلات هيلاري كلينتون.. فرحة بين موظفي الخارجية الأمريكية بعد حصول «توكل كرمان» على نوبل للسلام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
هيلاري
هيلاري
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عادل نصار
كشف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء أمس، الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن إيميلات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة الأخيرة.

وبيّنت الإيميلات التي تناولها الإعلامي عمرو أديب، عن هيلاري كلينتون، فرحة موظفي الخارجية الأمريكية؛ بعد حصول توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام.

عرض الإعلامي عمرو أديب، وثائق سرية و«إيميلات» لـ هيلاري كلينتون تكشف مؤامرات إحداث الفوضى في الشرق الأوسط ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عمرو أديب، أن عناصر تنظيم الإخوان تتحرك داخل وخارج مصر ضمن الخطة الأمريكية وبدعم من تركيا، مؤكدا أن الهدف تقسيم العالم العربي وخراب الدول إلى جزء سني وشيعي، ودائما يتواجد صراع في المنطقة، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «إيميلات» هيلاري كلينتون ومؤامراتها في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا شيء بلا سبب أو وراءه شخص يحرك كل هذه المؤامرات، متسائلا "أين قناة الجزيرة من هذه الوثائق السرية التي تدين هيلاري كلينتون التي أصبحت حديث العالم؟"، متابعا «مستمعتوش الفضيحة اللي حصلت في أمريكا، هيلاري كلينتون تنفذ سياسة إدارة أمريكية موجودة».

وقال "كم دفعنا ثمنا للرؤية الأمريكية، وشكل العالم العربي الآن والاقتصاد الذي تأثر لما حدث للدول العربية والشرق الأوسط؟"، مؤكدا أن هناك تآمرا على المملكة العربية السعودية أيضًا.

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