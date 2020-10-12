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مرأة

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ابنة أحمد زاهر في الصورة بإطلالة جذابة من أختيار الإستايلست مايا حداد، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام متوسطة الطول و اتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها و أناقتها.

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وتزينت ليلي أحمد زاهر ببعض الإكسسوارات الجذابة و العصرية التي منحتها مظهرا مميزا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليل أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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Special thanks for the beautiful @mayajules for my look✨

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