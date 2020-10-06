ليلى أحمد زاهر تكشف أصعب مشاهد أدتها في مسلسل الفتوة.. فيديو

أكدت الفنانة ليلى أحمد زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر أنه كان هناك العديد من المشاهد الصعبة بمسلسل "الفتوة" والتي شاركت بطولته مع الفنان ياسر جلال مؤكدة أن نلك المشاهد الصعبة كانت المشاهد التي كانت بها أحداث درامية كبيرة كمشهد وفاة الأب ووفاة الجدة.





وعلق الفنان أحمد زاهر على ذلك خلال لقاء لهم لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أن تلك المشاهد التي أدتها ابنتي جعلتني أقشعر فهي أدتها بكفاءة عالية معلقا "أنا اتخضيت منها ومن ردة فعلها وبكيت عند عرض تلك المشاهد".





وتابعت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر أن ابنتها أدت الدور بكفاءة عالية وكواليسها كانت عظيمة للغاية .





الفنان أحمد زاهر ، احتفل مع جمهوره ، بعرض فيلم "زنزانة 7" ، في إحدى دور العرض السينمائي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وكان



