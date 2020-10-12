قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب رينو كادجار

تعتبر شركة رينو أحد الشركات الفرنسية العملاقة في مجال صناعة السيارات ، حيث تحرص على إرضاء كافة عملائها دائما وتقدم لهم كل ماهو جديد ومميز.





تعد سيارة رينو كادجار السيارات الكروس أوفر المدمجة التي انتجتها الشركة ، فقد جاءت هذا العام بتحديثات مختلفة في التصميمات الدخلية والخارجية.تحتوي السيارة على محرك قوي تبلغ سعته 1200 سي سي تربو ، يبلغ اقصى عزم للدوران 205 نيوتن متر عند 200 لفة الدقيقة.تحتوى على جنوط رياضية مقاس 17. تتميز بوجود فتحة سقف بانوراما. تحتوى على 7 نقلات، وتحتوي على 4 سلندر. كما تحتوى على 16 صبابة. يسع الوقود 55 لترا.كما تتميز السيارة بارتفاع عن الارض 200 م ، كما يتوفر ها وسائد هوائية لحماية لسائق ، والراكب الامامي من الحوادث ، تتميز بوجود حزام أمان فى الخلف. تحتوى على مرايا جانبية كهربائية.أما عيوب السيارة قد يرى البعض أن أعاد السيارة غير مناسبة لهم ، وكذلك كبر حجمها ، كما يعاب عليهم عدم توف قطع الغيار لها فى الأسواق المحلية، وإذا توفرت تكون عالية الثمن بالاضافة إلى أن السيارة تستهلك كمية كبيرة من الوقود، ارتفاع درجة حرارة السيارة بعد تشغيل المكيف لفترة طويلة.