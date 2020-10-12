كيف تصلح زجاج سيارتك الأمامي ؟

ينبغي القيام بعملية تصليح زجاج السيارة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتراكم الغبار ، والأتربة في كسور ، وشروخ زجاج السيارة ، ويتسبب ذلك في تدني وضوح الرؤية وكذلك تجنبأ لزيادة الضرر على الزجاج بسبب التقلبات في درجات الحرارة وبعض الصدمات البسيطة .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أسهل الطرق لتصليح الزجاج الأمامي .
-شراء أدوات ومستلزمات إصلاح الزجاج الامامي من أحد متاجر قطع غيار السيارات المحلية ، وهذه الادوات هي مرأة لوضعها على الزجاج الأمامي من الداخل.
-تنظيف الزجاج الأمامي باستخدام ضمادة كحولية وبعد ذلك ضع مرآة داخل الزجاج الامامي مركزا على المنطقة التي تود إصلاحها ، لتتمكن بمراقبة الزجاج من جميع الزوايا.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أسهل الطرق لتصليح الزجاج الأمامي .
-شراء أدوات ومستلزمات إصلاح الزجاج الامامي من أحد متاجر قطع غيار السيارات المحلية ، وهذه الادوات هي مرأة لوضعها على الزجاج الأمامي من الداخل.
-تنظيف الزجاج الأمامي باستخدام ضمادة كحولية وبعد ذلك ضع مرآة داخل الزجاج الامامي مركزا على المنطقة التي تود إصلاحها ، لتتمكن بمراقبة الزجاج من جميع الزوايا.
-حاول أن تضع علامة المنطقة التي فيها ضرر في الزجاج من خلال وضع حاقن .
- قم بدفع قطرات رانتج عبر حاقن إلى رقاقة الزجاج الأمامي ، ويجب أن تكون قادرا على رؤيتها وهي تضخ داخل الزجاج ، و يجب تركه يجف لمدة 5-10 دقائق.
-يجب أن تملأ فجوات الزجاج الامامي بحشوات واتركه يجف لوحده تحت أشعة الشمس .