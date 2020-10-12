كيف تصلح زجاج سيارتك الأمامي ؟

-حاول أن تضع علامة المنطقة التي فيها ضرر في الزجاج من خلال وضع حاقن .





- قم بدفع قطرات رانتج عبر حاقن إلى رقاقة الزجاج الأمامي ، ويجب أن تكون قادرا على رؤيتها وهي تضخ داخل الزجاج ، و يجب تركه يجف لمدة 5-10 دقائق.





ينبغي القيام بعملية تصليح زجاج السيارة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتراكم الغبار ، والأتربة في كسور ، وشروخ زجاج السيارة ، ويتسبب ذلك في تدني وضوح الرؤية وكذلك تجنبأ لزيادة الضرر على الزجاج بسبب التقلبات في درجات الحرارة وبعض الصدمات البسيطة .وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أسهل الطرق لتصليح الزجاج الأمامي .-شراء أدوات ومستلزمات إصلاح الزجاج الامامي من أحد متاجر قطع غيار السيارات المحلية ، وهذه الادوات هي مرأة لوضعها على الزجاج الأمامي من الداخل.-تنظيف الزجاج الأمامي باستخدام ضمادة كحولية وبعد ذلك ضع مرآة داخل الزجاج الامامي مركزا على المنطقة التي تود إصلاحها ، لتتمكن بمراقبة الزجاج من جميع الزوايا.-يجب أن تملأ فجوات الزجاج الامامي بحشوات واتركه يجف لوحده تحت أشعة الشمس .