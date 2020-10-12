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فن

رامى صبرى يقترب من مليونى مشاهدة بـ كليب خلينى أشوفك تانى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "خلينى أشوفك تانى" للمطرب رامى صبرى 1,734,010 مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي

 وحقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

تقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

"ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين".
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