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اقتصاد

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه وسط تباين في أداء مؤشراتها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد صبيج
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو  1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة.
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2947 نقطة.

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