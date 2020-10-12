انتهاء أعمال تسجيل طلاب المرحلتين الأولى والثانية بآداب عين شمس

انتهت كلية الآداب جامعة عين شمس متمثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب من أعمال تسجيل الطلاب الجدد ( مرحلة أولى وثانية ) بأقسام الكلية المختلفة للعام الدراسي 2020 / 2021 .
وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية أن أعمال التنسيق الداخلي وتسجيل رغبات الطلاب
في الالتحاق بالأقسام تمت بشكل متميز، مشيدا بالتنظيم الجيد لجميع مراحل التنسيق
بدءا من سحب ملف التقديم ثم التوجه إلى الخزينة للدفع ثم قيام أطباء المركز الطبي
بإجراء الكشف عليه إلى أن يملأ الطالب استمارة الرغبات وتسليم الملف وإيصال
دفع المصاريف وصولًا للمرحلة النهائية وهي استلام كارنية القيد بالكلية.
وأشاد
"مرتضى" بالجهد الكبير الذي قام به جميع المسئولين عن عملية التنسيق الداخلي
وعلى رأسهم الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب التي
أشارت باتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " من
خلال التعقيم المستمر لأدوات المتعاملين من الموظفين وتوفير صناديق بلاستيكية معقمة
توضع فيها الملفات بعد تسليمها لتجنب انتشار الفيروس بالإضافة إلى تقسيم الطلاب بواقع
400 طالب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا لتحقيق مبدأ التباعد
عن طريق توفير 10 لجان تنسيقية من موظفي شئون الطلبة.
وقالت وكيلة
الكلية لشئون التعليم والطلاب إن الكلية ستعلن نتيجة التنسيق الداخلي للطلاب
الجدد بالأقسام حسب شروط كل قسم وكذلك جدول
الدراسة بالأقسام على صفحة موقع الكلية الرسميين قبل بدء العام الدراسي.
يذكر أن الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية أهدى أعضاء اتحاد طلاب الكلية والمتطوعين شهادات تقدير لما بذلوه من مجهود كبير في إرشاد الطلاب الجدد والإجابة على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور.