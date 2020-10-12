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تعليم

انتهاء أعمال تسجيل طلاب المرحلتين الأولى والثانية بآداب عين شمس

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 م
كلية الاداب عين شمس
كلية الاداب عين شمس
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حسام الفقي

انتهت كلية الآداب جامعة عين شمس متمثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب من أعمال تسجيل الطلاب الجدد ( مرحلة أولى وثانية ) بأقسام الكلية المختلفة للعام الدراسي 2020 / 2021 .

 

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية أن أعمال التنسيق الداخلي وتسجيل رغبات الطلاب في الالتحاق بالأقسام تمت بشكل متميز، مشيدا بالتنظيم الجيد لجميع مراحل التنسيق بدءا من سحب ملف التقديم ثم التوجه إلى الخزينة للدفع ثم قيام أطباء المركز الطبي بإجراء الكشف عليه إلى أن يملأ الطالب استمارة الرغبات وتسليم الملف وإيصال دفع المصاريف وصولًا للمرحلة النهائية وهي استلام كارنية القيد بالكلية.


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وأشاد "مرتضى" بالجهد الكبير الذي قام به جميع المسئولين عن عملية التنسيق الداخلي وعلى رأسهم الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب التي أشارت باتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " من خلال التعقيم المستمر لأدوات المتعاملين من الموظفين وتوفير صناديق بلاستيكية معقمة توضع فيها الملفات بعد تسليمها لتجنب انتشار الفيروس بالإضافة إلى تقسيم الطلاب بواقع 400 طالب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا لتحقيق مبدأ التباعد عن طريق توفير 10 لجان تنسيقية من موظفي شئون الطلبة.


وقالت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إن الكلية ستعلن نتيجة التنسيق الداخلي للطلاب الجدد بالأقسام حسب شروط كل قسم  وكذلك جدول الدراسة بالأقسام على صفحة موقع الكلية الرسميين قبل بدء العام الدراسي.


يذكر أن  الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية أهدى أعضاء اتحاد طلاب الكلية والمتطوعين شهادات تقدير لما بذلوه من مجهود كبير في إرشاد الطلاب الجدد والإجابة على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور.

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