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تعليم

سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:28 م
وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية تستقبل سفير كازاخستان
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نهلة الشربيني
استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور . محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السفير . خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة و سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.

 وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د . محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال كما تم زيارة المعامل الأخرى (  الحمولة الفضائية _  النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية). 

وناقش د. القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية من خلال  سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.


وعبر السفير عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى له لمؤسسة حكومية داخل مصر بعد شهر من توليه منصب سفير دولة كازاخستان. 

وفي نهاية الزيارة أهدى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستانى بالقاهرة.



سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية
سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية
سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية
سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية
سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية
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