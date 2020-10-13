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توك شو

عالم مصريات يفجر مفاجأة عن تجسيد شخصية كليوباترا من ممثلة إسرائيلية..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
كيلوباترا
كيلوباترا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور بسام الشماع عالم المصريات: إننا لدينا فيلم من أقوى أيقونات هوليوود ويسمى الوصايا العشر وتم عمله وإنتاجه على يد مخرج يهودي وقام بعمله أبيض وأسود وعند دخول الألوان قام بإعادة الفيلم مرة أخرى.

وأضاف الشماع خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل الافلام وكأنهم في حرب كما أن كليوباترا لم تمت عن طريق قرصة الثعبان وهي لم تكن جميلة الشكل .

وأوضح الشماع ، أن كليوباترا كانت لها شخصية قوية وعندما كانت تتحدث كانت تأثر جميع من حولها وهذا سبب جذبها إلى الرجال .

وتابع: ان من الضروري ان نقوم بعمل فيلم يصدر للعالم الدراسات الجديدة عن كليوباترا بالإضافة إلى عمله باللغة الهيلوغريفية .

واستكمل : ان من الضروري إظهار شخصية كليوباترا مع الشعب المصري ويجب إظهار كيفية حدوث حريق مكتبة الإسكندرية .
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