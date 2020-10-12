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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد جمال صورة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:

برنس - ربنا يحميك - بحبك يا فنان

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يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

ويذكر ان شركة "مزيكا" طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و"من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

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صور جديدة لاحمد جمال

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