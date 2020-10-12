البلد كانت مخترقة كلها.. تسريبات إيميلات هيلاري كلينتون تكشف عن مدى تدخلها في شئون مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تسريبات هيلاري كلينتون وضحت أن الدولة كانت مخترقة تماما، مشيرا إلى أن الذي كان يبلغ هيلاري كلينتون بالاخبار كان دقيق جدا فى معلوماته لانه كان يتوقع أشياء وتحدث بالفعل.









وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الولايات المتحدة الامريكية ليس بها جمعيات أهلية كما يوجد لدينا، موضحا أن فى أمريكا اذا كان لديك نشاط ممول بيتم تصنيفة تصنيف أخر وهذا شئ يعاقب عليه القانون لديهم.









عرض الإعلامي عمرو أديب، وثائق سرية و«إيميلات» لـ هيلاري كلينتون تكشف مؤامرات إحداث الفوضى في الشرق الأوسط ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.









وأكد عمرو أديب كل عناصر تنظيم الإخوان يتحرك داخل وخارج مصر من خلال الخطة الأمريكية بدعم من تركيا، مؤكدا أن الهدف تقسيم العالم العربي وخراب الدول إلي جزء سني وشيعي، ودائما يتواجد صراع في المنطقة، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «إيميلات» هيلاري كلينتون ومؤامراتها في الشرق الأوسط.





وأوضح أنه لا شيء بلا سبب أو وراءه شخص يحرك كل هذه المؤامرات، متسائلا "أين قناة الجزيرة من هذه الوثائق السرية التي تدين هيلاري كلينتون التي أصبحت حديث العالم؟"، متابعا «مستمعتوش الفضيحة اللي حصلت في أمريكا، هيلاري كلينتون تنفذ سياسة إدارة أمريكية موجودة».





وقال "كم دفعنا ثمنا للرؤية الأمريكية، وشكل العالم العربي الآن والاقتصاد الذي تأثر لما حدث للدول العربية والشرق الأوسط"، مؤكدا أن هناك تآمرا على المملكة العربية السعودية أيضا.