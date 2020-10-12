تكلفة إنتاج الورقي غير مبررة.. وزير التعليم: الكتاب الدراسي رقمي في الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه مع بداية تطوير المرحلة الثانوية منذ عام 2018 تم إنشاء بنية تحتية في كل المدارس وتم إعداد المنصات والمحتوى الرقمي وتم توزيع أجهزة تابلت على الطلاب.





وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: " كل طالب في المرحلة الثانوية معه أجهزة تابلت ولديه تواصل مع الإنترنت ولديه منصات كاملة".





وتابع طارق شوقي: " تكلفة الكتاب الورقي غير مبررة في ظل الاستثمار في المحتوى الرقمي والكتاب الدراسي متواجد بصورة تفاعلية على المنصات التعليمية ومتواجد بشكل رقمي، ويتم توفير مئات المصادر الموازية للطلاب".





وأكمل طارق شوقي: "عدد طلاب متحدثي اللغة الفرنسية في مصر قليل جدا وبذلنا جهدا للتواصل مع السفير الفرنسي وحصلنا على مصادر رقمية وفي هذا العام سوف نضخ مناهج في العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية رغم صعوبة الطلب من حيث التكلفة والمراجعة".



