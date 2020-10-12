نبيل الحلفاوي يرد على زملكاوي يرفض تشجيع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

رد الفنان نبيل الحلفاوي على متابع زملكاوي رفض تشجيع الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا.









وقال نبيل الحلفاوي عبر تويتر "‏ما عرفتش تعملها امبارح لأننا كنا لسه في إطار الدوري وهو بالنسبة لك الأهلي فحسب. لكن في المنافسة القارية لو تذكرت إنه نادي مصري ممكن تعملها وبعدين إن اتقابلنا إن شاء الله وكده كده البطولة في بيتنا.. طبعا هتشجع ناديك بكل حماس.".









وكان المتابع كتب "‏‎هو الموضوع دا من القلب فعلا يا أستاذ نبيل ولا علشان حضرتك شخصية عامة ومينفعش تقول غير كدا ..احنا كانت مصلحتنا ان نشجعكم امبارح ومعرفناش نعملها ..فنعملها ازاي وهي مش في مصلحتنا. أنا شخصيا معرفش واحد في دايرة معارفي بيعمل كدا ابدا سواء زملكاوي او اهلاوي".









وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.









وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الثالثة من عصر غد الي الدار البيضاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية بمن فيهم صالح جمعة الذي تغيب عن كل رحلات الفريق الأفريقية في الموسم الحالي.









فيما سيتم استبعاد رامي ربيعه ومحمود متولي بداعي الإصابة ليلحقا بكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير للإصابة.







