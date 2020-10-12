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منوعات

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:17 م
مي عمر
مي عمر
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عزة عاطف
انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤ» والذي تظهر فيه بشكل جديد كليًا عن سابقة أعمالها، حيث تؤدي دور مطربة غنائية، وينشر موقع صدى البلد جزء من كواليس تصوير أغنيتين من ألبومها الجديد داخل المسلسل.

تؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.
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 وقد شاركها في أغنية أخرى الفنان «أكرم حسني» كضيف شرف في مسلسلها، بعد نجاح عملهما الدرامي المشترك "ريح المدام"، كما حلت هي الأخرى كضيفة شرف على مسلسله الجديد.

يعد مسلسل "لؤلؤ" هو أولى بطولات مي عمر المطلقة، يشاركها البطولة عدد من الفنانين (أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هايدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة،. حمدي هيكل) ومجموعة أخرى من الفنانين.

المسلسل من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

كانت مي عمر قد شاركت منشورًا عبر صفحتها الرسمية في تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام قالت فيه: مسلسل صعب ومحتاج مجهود.. بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجآت".

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