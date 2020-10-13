محمد بركات يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة توجو ومصير انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. فيديو

قال محمد بركات مدير منتخب مصر، إن المنتخب سيسافر إلى توجو في طائرة خاصة؛ لخوض المباراة مع منتخبها، و المقرر لها منتصف نوفمبر المقبل .









وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة" صدى البلد": هناك تواصل مع السفير المصري في توجو، وأكد أن درجة الرطوبة عالية والموقف الأمني جيد وأن أعداد إصابات كورونا قليلة .









وأكد أن طبيبا من وزارة الصحة سيزور معسكر المنتخب لعمل جولة في مقر المعسكر واستاد القاهرة ولا يوجد تخوف من السفر وسيتم إجراء مسحات كورونا في القاهرة وتوجو .









وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل عدم إقامة معسكر خلال أكتوبر الجاري؛ لعدم اكتمال الصفوف بصورة كبيرة وكان الأفضل إقامة مباريات الدوري.







