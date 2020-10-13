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فن

هاني عادل يتحدث مع جمهوره عن الناس الطيبين.. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
هاني عادل
هاني عادل
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ندى فكرى
شارك الفنان هاني عادل، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: "الناس الطيبين يتركون انطباع جيد .. يلمسون قلبك ويتركون ابتسامة على وجهك".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- بالظبط بجد 
-  مبقوش موجدين 
- عندك حق

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.

وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.

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