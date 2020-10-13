AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على البرامج التكنولوجية الجديدة بجامعة السويس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
جامعة السويس
جامعة السويس
Advertisements
قســــم التعليم

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس،عن تفعيل برنامج بكالوريوس التكنولوجيا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 في مجالات 

( تكنولوجيا الطاقة المتجددة – تكنولوجيا الانشاءات المدنية ) وذلك للطلبة المقبولين من خلال طابع التنسيق لكلية التكنوبوجيا والتعليم بالجامعة ، وتكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ، لمدة أربع سنوات دراسية .


اقرأ أيضا : ننشر خطوات تسجيل مقررات كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية


 

وتهدف الكلية إلى تأهيل كوادر متميزة قادرة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي في تخصصات الكلية المختلفة ، للنهوض بالصناعة والتعلیم الفني والتكنولوجي التي تلبي احتجاجات السوق المحلي والإقليمي والدولي ، والعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستغلالها لما فيه صالح المجتمع ، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفقا لرؤية مصر 2030


وتسعى الكلية لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة لمواكبة نظم التعليم الحديثة وبما يسمح بإعداد خريج قادرعلى المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعات التكنولوجية الحديثة نقلة نوعية في التعليم الحديث.. تعرف على الأقسام والمجالات

وزير التعليم العالي يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة .. تغطية 100% من قيمة الرسوم الدراسية .. إعلان شروط وضوابط التقدم قريبا

يوفر فرص عمل في"الأرصاد ودعم واتخاذ القرار"| اِعرف برنامج الجيوماتكس في آداب حلوان

كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية| المجالات والأقسام

قبل افتتاحها اليوم.. تعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

السيسي يفتتح مشروعات جديدة لوزارتي التعليم اليوم.. الجامعة المصرية اليابانية.. مجمع للفنون والثقافة بجامعة حلوان.. كلية طب السويس وتربية رياضية بنها.. كيانات تعليمية وثقافية عريقة داخل جامعات مصر

ترشيحاتنا

سبب غريب وراء رفض الهلال السعودي التعاقد مع عمر السومة

خلال أيام.. طرح 125 ألف شقة لمحدودى الدخل بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى. تفاصيل

الذكريات البلهاء.. رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها على إنستجرام.. شاهد

هايدي موسى: مسلسل طلقتك نفسي من واقع المجتمع

لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

لماذا يصاب مرضى كورونا بأعراض طويلة المدى بعد الشفاء؟.. دراسة تجيب

AdvertisementS

محافظة القاهرة تعلن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ..اعرف الأوراق المطلوبة

خلال أيام.. طرح 125 ألف شقة لمحدودى الدخل بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى. تفاصيل

موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

بعد استفزازاتها في المتوسط.. ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انضمام عصام الحضري للفريق

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

مستحيل.. هاني الناظر يرد على شائعة مخيفة بشأن كورونا

أخبار الرياضة.. سر تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد إبراهيم.. بيراميدز يضم محمود وادي.. ومنع ظهور مجدي عبد الغني على شاشة تن

ماتت أمه.. العثور على طفل حديث الولادة في علبة بيتزا

منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير

هياخد الناس للجو الأوروبى.. ممشى أهل مصر تحفة جمالية في أحضان نيل القاهرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

رأس غزلاني بمحمية رأس محمد.. متعة السنوركلينج ومشاهدة الأسماك الملونة

قائمة أسعار سيارات أودي audi اليوم في مصر.. صور