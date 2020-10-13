للطلاب الجدد.. تعرف على البرامج التكنولوجية الجديدة بجامعة السويس

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس،عن تفعيل برنامج بكالوريوس التكنولوجيا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 في مجالات

( تكنولوجيا الطاقة المتجددة – تكنولوجيا الانشاءات المدنية ) وذلك للطلبة المقبولين من خلال طابع التنسيق لكلية التكنوبوجيا والتعليم بالجامعة ، وتكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ، لمدة أربع سنوات دراسية .





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وتهدف الكلية إلى تأهيل كوادر متميزة قادرة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي في تخصصات الكلية المختلفة ، للنهوض بالصناعة والتعلیم الفني والتكنولوجي التي تلبي احتجاجات السوق المحلي والإقليمي والدولي ، والعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستغلالها لما فيه صالح المجتمع ، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفقا لرؤية مصر 2030





وتسعى الكلية لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة لمواكبة نظم التعليم الحديثة وبما يسمح بإعداد خريج قادرعلى المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية .