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رياضة

طبيب الزمالك يعقد جلسة مع محمود علاء للاطمئنان على حالته قبل السفر للمغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:57 م
محمود علاء
محمود علاء
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمود علاء مدافع الفريق للاطمئنان عليه وتحسن حالته بعد إصابته بكدمة أمس في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري .

وقال محمود علاء في حديثه مع رئيس الجهاز الطبي أنه يشعر بتحسن كبير، وسيبذل أقصى جهد من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة للفريق أمام الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتواجد بعثة نادي الزمالك في مطار القاهرة استعداد للسفر إلى المغرب؛ لمواجهة نادي الرجاء المغربي في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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