للعروس يوم الزفاف.. احذرى ارتكاب هذه الأخطاء

تحلم كل فتاة بيوم زفافها، وشكل الفستان والميكب التي سوف تظهر به في هذا اليوم المميز، لذا فهي تحاول تفادي ارتكاب الأخطاء قدر المستطاع واختيار ما يتناسب معها لتحقيق حلمها، إلا أنه يبقى اختيار الميك اب هو العقبة الوحيدة أمام كل فتاة، بحيث تختار ما يتناسب مع لون بشرتها، وملامحها.
وقالت خبيرة التجميل نهال مدحت، إن حلم كل عروسة أن تظهر بإطلالة مميزة في ليلة زفافها، حيث أن أكثر ما يبرز من جمال العروس هو المكياج التي تظهر بها، حيث إن المكياج بالاخص سلاح ذو حدين يبرز جمال المرأة أو يخفيه ويفسده تماما.
إقرأ ايضا | بخطوات بسيطة.. روتين العناية بالبشرة و طرق إزالة المكياج
وتابعت نهال مدحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها العروس بسبب مكياج الزفاف، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرزها، وتشمل:
وتابعت نهال مدحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها العروس بسبب مكياج الزفاف، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرزها، وتشمل:
1- شعر الوجه :
وأشارت نهال مدحت، ان التخلص من شعر الوجه سواء بالليزر أو بالشمع، يجب ان يتم قبل حفل الزفاف بشهور في حالة استخدام الليزر، أما في حالة استخدام الشمع ينصح بإزالة الشعر قبل حفل الزفاف بثلاثة أيام على الأقل لضمان التخلص من احمرار وتهيج البشرة الناتج عنه.
2- الحواجب :
وأفادت نهال مدحت، ان تشذيب الحاجبين بالشكل الطبيعي وعدم التغير فيه بشكل مبالغ يعطي إطالة ناعمة وطبيعية للعروسة، اما بالنسبة لمن يعانون من الفراغات في الحواجب فعليهم بملء الفراغات الموجودة بقلم الحواجب ورسمها بطريقة مثالية تتناسب مع إطلالتها.
وأفادت نهال مدحت، ان تشذيب الحاجبين بالشكل الطبيعي وعدم التغير فيه بشكل مبالغ يعطي إطالة ناعمة وطبيعية للعروسة، اما بالنسبة لمن يعانون من الفراغات في الحواجب فعليهم بملء الفراغات الموجودة بقلم الحواجب ورسمها بطريقة مثالية تتناسب مع إطلالتها.
3- ألوان المكياج :
وأكدت نهال مدحت، أن العروسة يجب أن تحرص على عدم المبالغة في وضع المكياج او مساحيق التجميل؛ حيث انها ستغير من ملامحها بشكل كبير، بل يجب اختيار كل ما هو بسيط وفعال في إبراز الملامح بشكل بسيط وطبيعي.
4- احمر الشفاه :
وأوضحت خبيرة التجميل، أن أغلب الفتيات افضل تطبيق أحمر الشفاه الذي يعطيها لمعان مميز وذلك باستخدام "Lip Gloss"، إلا انه لا ينصح باستخدامه، حيث انه يفسد الإطلالة اكثر من وضع احمر الشفاه المات أو العادي.
5- بلاشر :
وأوضحت مها مدحت، انه عند تطبيق أحمر الخدود يجب ان تكون اقرب للطبيعي وغير مبالغة، على ان يتم وضعه على عظمة الخد وليس أسفله، وعدم وضع البلاشر اللامع لكي لا يفسد إطلالتك.