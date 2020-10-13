بالأسماء.. 4 أعضاء من حزب الوفد ضمن تعيينات مجلس الشيوخ

علم "صدى البلد" من مصادر داخل الوفد، أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الحزب.





وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من حزب الوفد هم "المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، وعبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد".





وتنص المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





(توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة)

وتنص المادة (2) على أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.





(تقسيم الدوائر الانتخابية)

وتنص المادة (3) على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.





ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.



