AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يهزم إنبي ويتوج بدوري الرجال لتنس الطاولة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:59 م
محمد سمير
توج فريق رجال الأهلي فى تنس الطاولة بلقب الدوري المصري للمرة رقم 31 فى تاريخه بعد الفوز علي فريق انبي فى المباراة النهائية .

وفاز رجال الأهلي في الدورة المجمعة الثانية علي انبي 3-0 

وفاز للأهلي كل من السيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان (مباراة لكل منهم)

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، فاز  السبت الماضي بالمركز الأول في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية وجاء في المركز الثاني إنبي ثم الزمالك والمعادي.


وأعرب أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.


وأشار «عبد الفتاح» إلى أن فريق تنس الطاولة استعد جيدًا للمنافسات عقب العودة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، مما ساعد رجال طاولة الأهلي على الظهور بهذا المستوى المتميز وتحقيق الفوز في جميع المباريات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنس طاولة الأهلي يفوز على المعادي في الدوري

تنس طاولة الأهلي يفوز على حوار المنصورة 3- 0 في الدوري

تنس طاولة الأهلي يفوز على «حوار المنصورة» 3- 0 في الدوري

تنس طاولة الأهلي يفوز على سبورتنج

«تنس طاولة الأهلي» يفوز بالدورة المجمعة الأولى

أشرف عبد الفتاح: نعد جماهير الأهلي بدوري تنس الطاولة

ترشيحاتنا

هنأ المحلة بالصعود..عضو مجلس الأهلي يطالب بدوري منفصل للأندية الجماهيرية

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري السيدات لتنس الطاولة

خلال 4 أيام.. 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم قبل صرف منحة السيسي

الصحة العالمية: 10 لقاحات لـ كورونا في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية .. فيديو

بسبب بدر بانون.. الأهلي يواجه صعوبة في ضم سيرينو

مصادر: إبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة من المرشحين للتعيين في مجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية

هل ينتقل فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة؟.. علماء يجيبون

بفستان جذاب.. نسمة محجوب بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام