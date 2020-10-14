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محمد مختار يوضح جهود صندوق تحيا مصر في مواجهة الأزمات وتداعيات كورونا.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إن محور مواجهة الكوارث والأزمات كان من ضمن المحاور الأساسية التى تم اعتمادها عند تأسيس الصندوق؛ لترجمة رؤية الرئيس فى وجود أداة معاونة لأجهزة الدولة وهي صندوق تحيا مصر.

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الهدف من صندوق تحيا مصر، هو أن نكون على أتم استعداد لمواجهة الطوارئ التى من الممكن أن تواجهها البلاد.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، كانت البداية من السيول الصعبة التى واجهتها الدولة عام 2016، مشيرا إلى أن هذه السيول عصفت بعدد كبير جدا من المزارعين والفلاحين في غرب الدلتا، موضحا أن صندوق تحيا مصر اتخذ كافة الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه الأزمة للمزارعين.

وأوضح محمد مختار، أنه منذ هذه الازمة وتمت مشاركة وزارة الموارد المائية؛ لرفع كفاءة الصرف الزراعي فى القري المتضررة من هذه السيول، بالاضافة لتعويض المزارعين؛ حتي يتم تخفيف العبء الذي تضرروا من على عاتقهم.

وأشار إلى أن جميع الأنشطة التى يقوم بها الصندوق فى مواجهة الكوارث والأزمات دوره لم يكن محورياً فى دور غياب منظمات المجتمع المدني وكنا متشاركين مع كافة الوزارات المعنية.
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