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رياضة

ربيع ياسين: لا تسألوني عن النتائج مع منتخب الشباب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:32 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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عمرو ابوبكر
انتقد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تعنت بعض الأندية من إرسال لاعبيها لمعسكر المنتخب الأمر الذي يؤثر على إعداده مع الفراعنة.

وقال ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «مندهش من تعنت الأندية في إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، أريد تحفيظ اللاعبين خطة اللعب بالشكل الأمثل فكيف أفعل ذلك ولم يتوفر لي أهم اللاعبين» .

أضاف: "هناك لاعبين يأتون معسكر منتخب مصر للشباب بوزن زائد والأمر يؤثر على مستواهم بشكل كبير،لم أُطالب إلا بحقوقي لتجهيز  منتخب قادر علي المنافسة في تصفيات أمم أفريقيا، والفوارق الفنيَّة للاعبين الشباب مع أنديتهم تختلف تمامًا عمَّا يُوجد بالمنتخب".

وختم حديثه قائلا: "لا تسألوني عن النتائج مع منتخب الشباب في ظل تلك الظروف وفي ظل هذا التعنت الواضح من الأندية في إرسال لاعبيها، هناك بعض اللاعبين في الدوري الممتاز تصل لمعسكر المنتخب بزيادة 4 و5 كيلو في الوزن.. وما أراه مِن تعنُّت الأندية مع منتخب الشباب لم أراه في أي مكان بأوروبا".
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