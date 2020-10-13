ربيع ياسين: لا تسألوني عن النتائج مع منتخب الشباب

انتقد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تعنت بعض الأندية من إرسال لاعبيها لمعسكر المنتخب الأمر الذي يؤثر على إعداده مع الفراعنة.





وقال ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «مندهش من تعنت الأندية في إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب، أريد تحفيظ اللاعبين خطة اللعب بالشكل الأمثل فكيف أفعل ذلك ولم يتوفر لي أهم اللاعبين» .





أضاف: "هناك لاعبين يأتون معسكر منتخب مصر للشباب بوزن زائد والأمر يؤثر على مستواهم بشكل كبير،لم أُطالب إلا بحقوقي لتجهيز منتخب قادر علي المنافسة في تصفيات أمم أفريقيا، والفوارق الفنيَّة للاعبين الشباب مع أنديتهم تختلف تمامًا عمَّا يُوجد بالمنتخب".



