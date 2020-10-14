ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط شقيقين كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات السيارات بنطاق قسم ثان المنصورة.









كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بتعدد البلاغات من المواطنين بشأن سرقة الهواتف المحمولة ومحتويات السيارات بطريقة كسر الزجاج ورصد كاميرات المراقبة لمرتكبي الوقائع.









جري تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان، ومعاونه النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي، رئيس مباحث المديرية، وفحص كاميرات المراقبة وتحديد مرتكبي وقائع السرقة.









وتوصلت جهود فريق البحث الي ان مرتكبي وقائع السرقة كل من"اسلام.م.ك.ا"، وشهرته إسلام قلبظ،عاطل ومقيم شارع الجوهري ومدرج معلومات جنائي، وشقيقه "كمال"، 15 عاما عاطل، ومقيم بذات العنوان.









وضبطت القوات خلال ضبط المتهمين 6 أجهزة تليفون محمول ماركات وانواع مختلفه، لاب توب،وبالكشف تبين أنها مبلغ بسرقتها.







