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برلمان

برلماني: مصر قادرة على نشر السلام بالوطن العربي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت مجهودا كبيرا في تحسين الأوضاع الأمنية في دولة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على نشر السلام بالوطن العربي. 

وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن عودة الاستقرار والأمن لليبيا أمر في غاية الأهمية، قائلا:"مصر فعلت الكثير من أجل استقرار الوضع في لعبة وبهدف تأمين حدودنا التي تمثل خط أحمر لقيادتنا السياسية". 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي ولأفريقيا، واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار الوطن العربي بأكمله، لافتا إلى ضرورة الوقوف بجانب جميع أشقائنا العرب والأفارقة. 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الثلاثاء، أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وشهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعيًا إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن التنسيق المشترك وقوة الارادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.
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