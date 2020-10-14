أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أنه يحترم الأهلي دائمًا، ولا يستطيع أن يتجاوز في حق النادي الذي ساهم في صناعة اسمه داخل الملاعب.





- ردَّ تركي آل الشيخ، وزير الترفية بالممكلة العربية السعودية، على قرار أحمد الميرغني، لاعب الزمالك السابق، بخصم نصف شهر لـ 2 من موظفي شركته الخاصة "أهلاوية"؛ في حال فوز المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.





- وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة، أمس إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر لها الأحد القادم ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





- أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه بحوزته تسجيل صوتي "مسيء" لـ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، سيقاضيه بسببه.





- يبدو أن محاولات الأهلي للتعاقد مع أحد نجوم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، قد تنتهي بالفشل بسبب تعاقد الأحمر مع المدرب بيتسو موسيماني.