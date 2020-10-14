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محافظات

رئيس جامعة طنطا يباغت العاملين بالمستشفيات الجامعية بجولة مفاجئة .. صور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:25 ص
رئيس جامعة طنطا في
رئيس جامعة طنطا في جولة مفاجئة بالمستشفيات الجامعية
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صدى البلد
فاجأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية بجولة ليلية، تفقد خلالها سير عمل الأطقم الطبية وأحوال المرضى.     

وظهر الدكتور عتمان خلال جولته الليلية المفاجئة بالمستشفيات الجامعية، مرتديا القناع الواقي، ورافقه الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وتفقد أقسام القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والعصبية بالمستشفيات.


ووجه الدكتور عتمان خلال جولته المفاجئة، الأطقم الطبية بضرورة تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإجراء جميع التحاليل اللازمة لهم بالمعمل المركزى بالمجان، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وضرورة إجراء تعقيم دورى لجميع أبنية المستشفيات.

كما وجه الدكتور عتمان، خلال جولته المفاجئة، اليوم بعلاج 4 مواطنين على نفقة الدولة داخل العناية المركزة بقسم الأمراض النفسية والعصبية؛ تخفيفًا على المرضى.

وصرح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بضم 65 سريرا جديدًا للخدمة خلال العام الحالى بأعلى مواصفات الجودة العالمية ليصل إجمالى عدد الأسرة إلى 338 سريرا بالعنايات المركزة التخصصية.

شارك في الجولة الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.
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