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تعليم

العلاقات المصرية السودانية في الماضي والحاضر والمستقبل.. صالون ثقافي بأكاديمية طيبة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:04 م
الدكتور صديق عفيفي
الدكتور صديق عفيفي
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أحمد زهران
تستضيف أكاديمية طيبة الدولية بالقاهرة، صالون ثقافي، تحت رعاية الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج، ومجموعة طيبة التعليمية بالقاهرة.

وذلك  تحت عنوان " العلاقات المصرية السودانية في الماضي والحاضر والمستقبل "، ويتحدث في الصالون السفير محمد إلياس سفير جمهورية السودان بالقاهرة، بالمشاركة، حسين عثمان رئيس الجالية السودانية بمصر  .

ويعقد الصالون بمقر أكاديمية طيبة بالمعادي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 19/10/2020، وذلك لإبراز دور العلاقات الودية بين دولتي مصر والسودان .

كانت قد كرمت سفارة السودان بالقاهرة، الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج، ومجموعة طيبة التعليمية بالقاهرة.

وذلك تقديرًا لدور الدكتور صديق عفيفي، في تدعيم العلاقات بين شعبي وادي النيل واهتمامه بقضايا التعليم بين مصر والسودان.

وقدمت سفارة السودان بالقاهرة درع السفارة، وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين مصر والسودان.


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