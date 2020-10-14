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رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة الطلائع في الكأس

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:31 م
قائمة بيراميدز
قائمة بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش، في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان 
خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة 
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، عبد الله السعيد وعمر جابر وعمر العيوني لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد فاروق وعبد الله بكري للإيقاف، وإيريك تراوري وولفريد كانون للتواجد مع منتخبي بلادهما.

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