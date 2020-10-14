انت كلت الميت.. شبيه اسماعيل ياسين يقلده في أبرز مشاهده| فيديو

قلد عبد الرحمن أبو ليلة الفنان القدير إسماعيل ياسين في أبرز مشاهده السينمائية من فيلم «حماتي ملاك» بطولة إسماعيل ياسين و ماري منيب وآمال فريد ويوسف فخر الدين، خلال لقائه في ندوة بـ « صدى البلد».
شُبه عبد الرحمن بالفنان إسماعيل ياسين مؤخرًا بعدما انتشرت له عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يقلد فيها الفنان القدير خاصة « انستجرام وتيك توك» والتي حققت ملايين المشاهدات خلال مدة قصيرة.
وجمع المشهد الذي يقلده عبد الرحمن الآن الفنان إسماعيل ياسين بالفنان حسن أتله، وكان مجمل حوارهما في هذا المشهد: قول إسماعيل ياسين: " يا لهوتي ود يا غزال.. فين المرحوم يا واد؟ .. يا انهار اسود انت أكلت الميت وسهتني"، ليرد غزال: "لا والنبي يا معلمي.. والنبي ما دوته، دي منبي منبي".
جدير بالذكر أن فيلم حماتي ملاك عرض عام 1959، وتدرو أحداثه حول شخص يعمل حانوتي - إسماعيل ياسين-، ويحب فتاة تعمل خادمة ويطلب منها أن تأتي له بأخبار الموتي، وبالفعل أتت له بخبر موت سيدها، و كان خبر غير صحيح، حيث إن سيدها قام بذلك لكي ينتقم من حماته.
كما أن فيلم حماتي ملاك قصة وإخراج عيسى كرامة، وسيناريو وحوار: عبد الفتاح السيد، ومدير التصوير: ستر الله كرامة، وإنتاج: كرامة فيلم، وتوزيع: أفلام إدوار خياط.