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منوعات

انت كلت الميت.. شبيه اسماعيل ياسين يقلده في أبرز مشاهده| فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:37 م
عبد الرحمن أبو ليلة
عبد الرحمن أبو ليلة .. فنان مسرحي وشبيه الفنان اسماعيل ياسين
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يارا زكريا
قلد عبد الرحمن أبو ليلة الفنان القدير إسماعيل ياسين في أبرز مشاهده السينمائية من فيلم «حماتي ملاك» بطولة إسماعيل ياسين و ماري منيب وآمال فريد ويوسف فخر الدين، خلال لقائه في ندوة بـ « صدى البلد». 

شُبه عبد الرحمن بالفنان إسماعيل ياسين مؤخرًا بعدما انتشرت له عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يقلد فيها الفنان القدير خاصة « انستجرام وتيك توك» والتي حققت ملايين المشاهدات خلال مدة قصيرة. 

وجمع المشهد الذي يقلده عبد الرحمن الآن الفنان إسماعيل ياسين بالفنان حسن أتله، وكان مجمل حوارهما في هذا المشهد: قول إسماعيل ياسين: " يا لهوتي ود يا غزال.. فين المرحوم يا واد؟ .. يا انهار اسود انت أكلت الميت وسهتني"، ليرد غزال: "لا والنبي يا معلمي.. والنبي ما دوته، دي منبي منبي". 


جدير بالذكر أن فيلم حماتي ملاك عرض عام 1959، وتدرو أحداثه حول شخص يعمل حانوتي - إسماعيل ياسين-، ويحب فتاة تعمل خادمة ويطلب منها أن تأتي له بأخبار الموتي، وبالفعل أتت له بخبر موت سيدها، و كان خبر غير صحيح، حيث إن سيدها قام بذلك لكي ينتقم من حماته.

كما أن فيلم حماتي ملاك  قصة وإخراج عيسى كرامة، وسيناريو وحوار: عبد الفتاح السيد، ومدير التصوير: ستر الله كرامة، وإنتاج: كرامة فيلم، وتوزيع: أفلام إدوار خياط.

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