أبوالعينين عن علي عبد العال: رجل خلوق وصاحب فكر ورؤية وعلم

قال النائب محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه كان يحرص على حضور الجلسات الخاصة بمجلس النواب كنائب بالبرلمان، بعد انتخابه فى برلمان 2020.





وأضاف محمد أبو العينين ، خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال قام بأشياء كثيرة مميزة لهذا الوطن، وهو رجل خلوق وصاحب فكر ورؤية وعلم.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن على عبد العال لديه القدرة على إدارة الحوار، وفخور بدخولى المجلس فى الفترة الأخيرة.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أن المجلس قام بعمل مشروعات قوانين كثيرة، وكان لها دور مهم فى الاستثمار وأوضح محمد أبو العينين، أن المجلس فى الثلاث الشهور الأخيرة قامت بعمل قوانين لها فكر رغم ازمة فيروس كورونا التى تواجه دول العالم.





وأكد أنه كان يقرأ جميع مشاريع القوانين، وكان يدرس كل شئ، وكان يطرح رؤيته ويناقش المتخصصين، وقمت بإجراء 55 مداخلة خلال فترة تواجدي تحت قبة الرلمان فى القوانين والقضايا المطروحة، وكشف أنه مجلس النواب قام بثورة تشريعية على مدار الـ 5 سنوات الماضية.





وتابع : هناك 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية البحرية، وطالب النائب من جميع المواطنين بالذهاب للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم .



