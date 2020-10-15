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حوادث

حبس شخص لاتهامه بحيازة 12 ألف قرص أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 3 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة قرابة 12 ألف قرص وأمبول وعبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيا وممنوع تداولها فى الأسواق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية، وارسال مضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط قرابة 12 ألف قرص وأمبول وعبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيًا وممنوع تداولها بحيازة أحد الأشخاص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام صاحب ومدير محل كائن بالتجمع الخامس ببيع وتوزيع "مكملات غذائية وأدوية تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل المشار إليه، وضبط "حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الغربية".

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط "8365 قرصا وأمبولا لأدوية مهربة جمركية – 77 عبوة مكملات غذائية – 3450 قرص وكيس أدوية تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجل بالجهات المعنية وممنوع تداولها، وكذا "ماكينة صرف يدوية "فيزا كارد" تستخدم فى عملية البيع - مبلغ مالى".

وبمواجهة المذكور، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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