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محافظات

استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول في البحر الأحمر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:39 ص
استمرار أعمال الإنشاءات
استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول
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إبراهيم جادالله

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، استمرار العمل بمشاريع الحماية من أخطار السيول، حيث تجرى الأعمال بمدينة القصير، والتى تشمل إنشاءات سد و4 بحيرات و4 حواجز إضافة إلى قناة صناعية.


وأوضحت الإدارة العامة للمياه الجوفية في بيان علي صفحتها الرسمية، أن مشروعات السيول بمدينة القصير تقام بأودية النخيل، والعمبجى، والعنز، وأم لصيفة، حيث جارٍ العمل فى أعمال مبانى الدبش للقناة الصناعية وسد أم لصيفه والحاجز خلف بحيرة بـ3 وأعمال استكمال الحفر والتسوية والارنكة للبحيرات.


كان قام المهندس محمد سيد عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر بالمرور علي انشاءات بحيرات وحاجز خلف وادي عربة، المخصص لحماية قرية الزعفرانة شمال المحافظة من أخطار السيول .


وتوصلت أعمال الإنشاءات ببحيرات وحواجز خلف وادي العربة بالزعفرانة إلي أعمال الحفر وأعمال الردم للحواجز فى وجود مهندسي الاشراف من المياه الجوفية ومهندسي الشركة المنفذة.


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استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول في البحر الأحمر
استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول في البحر الأحمر
استمرار أعمال الإنشاءات بسد و4 بحيرات لمواجهة السيول في البحر الأحمر
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