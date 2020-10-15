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محافظات

محافظ الإسكندرية ينتقل لموقع الهبوط الأرضي بشارع 45 ويوجه بإصلاحه فورا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الهبوط الأرضي، منذ قليل، بشارع ٤٥ أمام شارع ١٤، بنطاق حي المنتزه أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر، موجهًا جميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى.

واستدعى محافظ الإسكندرية، فور وقوع الحادث، مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفًا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم، وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب.

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وكان شارع 45 بمنطقة العصافرة، التابع لحي المنتزه، شرق الإسكندرية، شهد مساء أمس، الأربعاء، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، من دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وقال مصدر في حي المنتزه أول، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الهبوط في الجانب الأيسر من الجزيرة الوسطى بالتقاطع مع شارع 12.

وأضاف أن الهبوط تسبب في إعاقة المرور في الشارع، أحد أكبر شوارع الإسكندرية والذي يربط الطريق الزراعي بالكورنيش، مشيرًا إلى أن مسئولي حي المنتزه أول انتقلوا إلى موقع البلاغ، وسط تجمع من الأهالي حول مكان الهبوط.

وهرعت وحدة التدخل السريع، وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق يصل إلى 5 أمتار تقريبا.

وتم الآن فرض كردون حول الهبوط الأرضى بشارع 45 بالعصافرة، وتتواجد جميع الأجهزة الأجهزة المعنية الآن متواجدة في موقع الحدث للوقوف على أسباب الانهيار الأرضي.

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