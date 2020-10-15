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مرأة

يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد سرطان الرئة، أكثر أنوع السرطان شيوعًا والأكثر خطورة فى الوقت نفسه حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.

ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة الأكثر شيوعًا وهى السجائر  وعادةً ما يكون المدخنون  من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.


أعراض سرطان الرئة 
على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth سعال مستمر وضيق التنفس وصفير

- بحة في الصوت

- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"

-فقدان الوزن غير المبرر

تشخيص وعلاج سرطان الرئة

- يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى وعادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته


وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي: 

الجراحة  : هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لعلاج سرطان الرئة

العلاج الكيميائي  : الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان  إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.

العلاج الإشعاعي  : يستخدم هذا الإجراء أشعة عالية الطاقة لتقليص الورم المسبب للسرطان ، ثم يتم إزالته جراحيًا. 

العلاج الموجه : يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.
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