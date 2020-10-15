يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

والأكثر خطورة فى الوقت نفسه حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر. يعد سرطان الرئة، أكثر أنوع السرطان شيوعًا





ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة الأكثر شيوعًا وهى السجائر وعادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.









أعراض سرطان الرئة

على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth سعال مستمر وضيق التنفس وصفير





- بحة في الصوت



- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"



- فقدان الوزن غير المبرر





