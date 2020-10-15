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حالتها صعبة جدا.. عمرو محمود ياسين: أمي لم تصدق حتى الآن أن والدي رحل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال السيناريست عمرو محمود ياسين، إن والدته تعاني من صدمة حتى الآن، ولم تستوعب وفاة الفنان محمود ياسين، متابعا "والدتي في حالة صعبة جدًا، ولديها حالة بعدم تصديق ما حدث".


وأضاف عمرو محمود ياسين، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن شهر أكتوبر له طبيعة خاصة لدى الراحل، موضحًا أن زواجه كان فى شهر أكتوبر، والرحيل أيضًا، منوهًا بأنه خصص أعماله الوطنية عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.


وتابع عمرو محمود ياسين "فخور بأن والدي قام بدوره على أكمل وجه، وترك إرثا فنيا كبيرا، وهذه سنة الحياة، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، لافتًا إلى أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأن دفن الجثمان سيكون بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.

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