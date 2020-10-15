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بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل عصير البنجر المسلوق

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
طريقة عمل عصير البنجر
طريقة عمل عصير البنجر المسلوق
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آية التيجي
يمكن أن تقدمي إلى أطفالك  عصير البنجر المسلوق، فهو أحد العصائر التي تحتوي على عناصر غذائية ونسبة حديد مناسبة لكل من الأطفال والحوامل، إضافةً إلى أنه غير مكلف على الإطلاق، لذا سنقوم بتوضيح طريقة عمل عصير البنجر المسلوق بالتفصيل.

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ويستخدم عصير البنجر كمكون أساسي في علاج مشاكل فقر الدم والأنيميا، إضافةً إلى أن طعمه لذيذ وشهي، ويمكن عمل طريقة عمل عصير البنجر المسلوق بخطوات بسيطة في المنزل وبأقل التكاليف وسوف ينال إعجاب أطفالك.
طريقة عمل عصير البنجر المسلوق
مكونات طريقة عمل عصير البنجر المسلوق:
بنجر صغير أو 2 بنجر كبير
1/4 كوب ماء
1 تفاحة كبيرة
قطعة من الزنجبيل الطازج
3 حبات جزر كاملة

طريقة عمل عصير البنجر المسلوق:
1- تقطيع البنجر، ويتم سلقها في حلة صغيرة لمدة 10 دقائق.

2- يتم وضع قطع البنجر والماء في الخلاط، ثم يتم تقشير التفاح والجزر وتقطيعها على البنجر وضربهم مع بعضهم البعض.

3- إضافة قطع من الزنجبيل إلى البنجر ، ثم تصفيته تماما.

4- صب عصير البنجر في كأس التقديم، وتبريده في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
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