بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل عصير البنجر المسلوق

طريقة عمل عصير البنجر المسلوق

مكونات طريقة عمل عصير البنجر المسلوق:

بنجر صغير أو 2 بنجر كبير

1/4 كوب ماء

1 تفاحة كبيرة

قطعة من الزنجبيل الطازج

3 حبات جزر كاملة





طريقة عمل عصير البنجر المسلوق:

1- تقطيع البنجر ، ويتم سلقها في حلة صغيرة لمدة 10 دقائق.



2- يتم وضع قطع البنجر والماء في الخلاط، ثم يتم تقشير التفاح والجزر وتقطيعها على البنجر وضربهم مع بعضهم البعض.





3- إضافة قطع من الزنجبيل إلى البنجر ، ثم تصفيته تماما.



