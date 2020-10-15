ميدو: معظم الجماهير الإنجليزية تكون في حالة سكر قبل دخول المباريات

أكد أحمد حسام ميدو أن معظم الجماهير الإنجليزية تكون في حالة "سُكر" قبل الدخول إلى المباريات.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار إن إنجلترا من الدول التي تمتلك مشجعين يريدون دوما إيذاء المنافس بالعنصرية ضده.





وأشار إلى أن السبب قد يكون حالة السُكر التي تُسيطر على معظم الجماهير في إنجلترا قبل الدخول إلى المدرجات.





شدد على أنه كان يحضر مباريات الزمالك ومنتخب مصر من الدرجة الثالثة وكان يستمتع بالتشجيع ويتمنى أن تعود تلك الثقافة للكرة المصرية.





وأشار إلى أن الاتحادات يجب أن تتخذ قرارات حاسمة ضد العنصرية في الملاعب.



