AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تارت مانجو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
طريقة عمل تارت مانجو
طريقة عمل تارت مانجو
Advertisements
هاجر هانئ
تارت مانجو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و أقل المكونات، فالنقدم لكم طريقة عمل تارت مانجو  من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير تارت مانجو
2 كوب دقيق 
ثلاثة أرباع كوب زبدة 
2 بيضة 
فانيليا 
نصف كوب سكر بودرة 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
مربى مانجو

- للحشو
كيلو مانجو  قطع
كوب سكر 
كوب ماء ع
صير ليمون  او ملح ليمون

اقرأ إيضا..


-للتزيين
مانجو  قطع


طريقة تحضير تارت مانجو
للمربى
-يوضع الخليط فى إناء على النار
-يترك الخليط على النار ليغلي
-عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون

للتارت
-تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح
-يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
-تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة
-تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت
-يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد
-تبشر باقي العجينة على الوجه
-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
-يترك ليهدأ ويزين بقطع المانجو ويقدم .

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلو وحادق .. طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة المانجو

شهي ولذيذ .. طريقة عمل كيش الدجاج

ترشيحاتنا

أمريكا تمهل السودان 24 ساعة للتطبيع مع إسرائيل

الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا

القبض على 2 من المتهمين في واقعة مقتل فتاة المعادي

بطاقة الصعود الثالثة.. تغطية خاصة لمباراة سيراميكا كليوباترا وشبين بالقسم الثاني على صدى البلد

لفظ خارج.. سميرة عبد العزيز: رفضت شتيمة ممثل بأمه وغيرت السيناريو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة