بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تارت مانجو

تارت مانجو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و أقل المكونات، فالنقدم لكم طريقة عمل تارت مانجو من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير تارت مانجو
2 كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب زبدة
2 بيضة
فانيليا
نصف كوب سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
مربى مانجو
- للحشو
كيلو مانجو قطع
كوب سكر
كوب ماء ع
صير ليمون او ملح ليمون
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-للتزيين
مانجو قطع
طريقة تحضير تارت مانجو
للمربى
-يوضع الخليط فى إناء على النار
-يترك الخليط على النار ليغلي
-عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون
للتارت
-تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح
-يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
-تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة
-تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت
-يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد
-تبشر باقي العجينة على الوجه
-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
-يترك ليهدأ ويزين بقطع المانجو ويقدم .