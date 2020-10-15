بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تارت مانجو

مقادير تارت مانجو

2 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زبدة

2 بيضة

فانيليا

نصف كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مربى مانجو





- للحشو

كيلو مانجو قطع

كوب سكر

كوب ماء ع

صير ليمون او ملح ليمون





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-للتزيين

مانجو قطع









طريقة تحضير تارت مانجو

للمربى

-يوضع الخليط فى إناء على النار

-يترك الخليط على النار ليغلي

-عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون





للتارت

-تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح

-يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

-تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة

-تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت

-يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد

-تبشر باقي العجينة على الوجه

-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج