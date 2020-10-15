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فن

الموت يفجع نجم «مسرح مصر»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
حمدى الميرغنى
حمدى الميرغنى
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وفاة عمه.
 
وكتب الفنان حمدى الميرغنى "توفي إلي رحمة الله عمي سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم أسكنه فسيح جناتك و أرزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان".

وكان الفنان حمدي الميرغني كشف عن تجربته في مجال الغناء، قائلًا "بغني ومقتنع بأني بقول اللحن"، ممازحا "ملحنين مصر هيطردوني كلهم".

وأضاف الميرغني، خلال حواره مع الشيف علاء الشربيني خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغنا فأنا شيف أحسن منك.. في الغناء أنا ودني مجاتش".

تابع الميرغني: "في السيارة حين أكون مع أهلي بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة، كما قدّم أغنية بمشاركة إحدى المشاركات في حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.

يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

يأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية. 
الموت يفجع نجم «مسرح مصر»
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