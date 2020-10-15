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رياضة

قاهر الأهلي في الولاية الأولى.. حسام حسن عاشق الاتحاد السكندري وخليفة طلعت يوسف للمرة الثانية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى وعضوية  هشام حسن نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي، اتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن؛ لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف، عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز محطات حسام حسن مع الاتحاد السكندري عقب توليه الولاية الثانية لزعيم الثغر خلفا لطلعت يوسف.

تولي حسام حسن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في موسم "2014-2015"، خلفا لطلعت يوسف الـذي رحل عقب الجولة السادسة للدوري الممتاز.

قاد حسام حسن الاتحاد السكندري في الولاية الأولى له في 35 مباراة وتمكن من حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 13 لقاء وتلقي الهزيمة في 10 مباريات ليتمكن الفريق من حصد 49 نقطة في هـذا الموسم .

الولاية الأولى لحسام حسن في قيادة الاتحاد السكندري شهدت حدثا تاريخي حين حقق أكبر انتصار في تاريخه على النادي الأهلي بالفوز "٤-١" ن، ببطولة الدوري المصري.


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