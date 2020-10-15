قاهر الأهلي في الولاية الأولى.. حسام حسن عاشق الاتحاد السكندري وخليفة طلعت يوسف للمرة الثانية

وفيما يلي نرصد لكم أبرز محطات حسام حسن مع الاتحاد السكندري عقب توليه الولاية الثانية لزعيم الثغر خلفا لطلعت يوسف.
تولي حسام حسن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في موسم "2014-2015"، خلفا لطلعت يوسف الـذي رحل عقب الجولة السادسة للدوري الممتاز.
قاد حسام حسن الاتحاد السكندري في الولاية الأولى له في 35 مباراة وتمكن من حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 13 لقاء وتلقي الهزيمة في 10 مباريات ليتمكن الفريق من حصد 49 نقطة في هـذا الموسم .
الولاية الأولى لحسام حسن في قيادة الاتحاد السكندري شهدت حدثا تاريخي حين حقق أكبر انتصار في تاريخه على النادي الأهلي بالفوز "٤-١" ن، ببطولة الدوري المصري.