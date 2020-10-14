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رياضة

نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه إذا أتيحت له فرصة شراء نادٍ في مصر؛ سيكون الأهلي، لأنه يشجعه منذ سنوات طويلة.
وقال "ساويرس" في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "لو هناك قانون يسمح للشركات الخاصة بتملك الأندية الرياضية؛ سأشتري النادي الأهلي على الفور، ويجب أن يتغير قانون الاستثمار في مصر؛ حتى نملك أندية مثل مانشستر يونايتد وغيرها".

وتابع: "أنا أهلاوى من زمان ومن جيل صالح سليم وطه إسماعيل بس ما يبانش عليا، وكنت أتابع المباريات في ذلك التوقيت".

وفي سياق آخر، رد تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار أحمد الميرغني، لاعب الزمالك السابق، بخصم نصف شهر لـ 2 من موظفي شركته الخاصة "أهلاوية"؛ في حال فوز المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على "فيسبوك": "بإذن الله الأهلي يفرحنا جميعًا ونفوز بأفريقيا، ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي، نفس مكافأة لاعبي الأهلي.. الأهلي دايمًا بيفرحنا".

ونشر أحمد الميرغني، لاعب نادي الزمالك السابق، صورة من قرار اتخذه في شركته الخاصة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قبل مواجهتي الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونص القرار على أنه في حال تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، سيتم خصم نصف شهر من جميع العاملين "الأهلاوية" بشركته، مشيرا إلى أنه في حال تتويج الزمالك باللقب الأفريقي؛ سيتم صرف مكافآت لجميع العاملين بالشركة باستثناء "الأهلاوية".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.
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