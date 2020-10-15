ابنة رجاء الجداوي تروي موقفا مؤثرا جمع والدتها بالراحل محمود ياسين

نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنان الراحل محمود ياسين.

وكتبت أميرة مختار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "الله يرحمك يا انکل محمود ..... دخلت علي مامي يوم لقيتها سعيده جدا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني ... كانت فرحانه جدا واعدت تدعي له بالشفاء من الزهاير ووصفته بأنه مرض قاصي ... الله يرحمه رجل محترم ..انا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفي صباح أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.





ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، "الرصاصة لا تزال فى جيبي"، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة "السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية"، وبإشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير.



