الخال.. إحباط إغراق الإسماعيلية بـ 20 كجم هيروين

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس المتهم خالد .أ 45 عامًا عاطل وشهرته "الخال" لاتهامه بادارة مصنع يقوم بكبس أسطوانات الهيروين الخام ، مع إعداد كميات من الهيروين للبيع داخل منزل المتهم بمنطقة أبو خليفة في القنطرة غرب. أبو خليفة





وأشارت التحقيقات التي باشرها محمد شلبي مدير نيابات القنطرة ان المتهم اتخذ من منزله مصنع لكبس وتصنيع الاقراص الدائرية للهيروين ، بعد ان وردت معلومات الي اللواء وائل الزهار مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء تفيد بقيام المتهم بإحضار أدوات وماكينات كبس لاسطوانات الهيروين وإعدادها للبيع.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مفيد فوزي مدير ادارة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية وضم العقيد أحمد بلبولة وكيل الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية والمقدمين احمد بعد الله ومحمد جميل واحمد المحمدي مفتشي المنطقة.





وأكدت تحريات فريق البحث ان المتهم بحوزته كميات من الهيروين الخام ويقوم بتصنيعها علي شكل أسطوانات لعرضها للبيع لصغار التجار والمدمنين ، بتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض علي المتهم داخل المصنع الذي اقامه بمنزله بالقنطرة غرب وبحوزته 20 كيلو من مخدر الهيروين وكميات معدة للبيع ، وأدوات وأجهزة كبس للاسطوانات الهيروين.





تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.





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