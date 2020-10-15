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أخبار العالم

رئيس قرغيزستان يعلن استقالته من منصبه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
رئيس قرغيزستان سورونباي
رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف
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أحمد محرم
أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف أعلن استقالته من منصبه.

وكان جينبيكوف قد أكد أمس الأربعاء أنه لن يستقيل من منصبه إلا عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

واعتقلت قوات الأمن في قرغيزستان، الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، وكان ذلك وسط أزمة سياسية تمر بها البلاد.

واحتجزت قوات الأمن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين بتهم تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك، بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي القرار بعد يوم من إطلاق النار على سيارة رئيس قرغيزستان السابق خلال مشاركته في تجمع سياسي.

كان متظاهرون مناهضون للحكومة تمكنوا الأسبوع الماضي من الاستيلاء على مقر السلطة في العاصمة بشكيك وإطلاق سراح الرئيس السابق أتامباييف.

وأعلن رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، فرض حالة الطوارئ  في العاصمة بيشيك ونشر قوات الجيش لفرض الأمن بالمدينة.
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