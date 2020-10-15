البحيرة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى أولمبياد الطفل المصرى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الذى تقوم به مراكز الشباب فى تنمية ودعم كل الأنشطة الرياضية المختلفة وتوفيرها أمام النشء والشباب بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى العمل الشبابي وتوجيه حماسهم البناء تجاه مجتمعاتهم وتنمية الأفكار والسلوكيات وزيادة الوعى والمعرفة لديهم.





وأشاد المحافظ، بفريق طائرة بيبان بنات بمركز شباب بيبان بكوم حمادة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التصفيات النهائية لأولمبياد الطفل المصرى النسخة الثانية 2020.

وأشار إلى أهمية دور الأنشطة الرياضية والثقافية فى تنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء وصقل مواهبهم الإبداعية فى كل المجالات مضيفا أن البحيرة مليئة بالعقول الواعدة المستنيرة من الشباب الذين يعدون عصب ومستقبل مصر القادر حمل راية المستقبل والسير قدما فى ركب مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى شتى القطاعات.

يذكر أن نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية لتحصين وتوعية الشباب وتنمية الوعى والحس الوطني لديهم والعمل على نشر الأفكار الصحيحة والالتزام بالهوية الوطنية ومواجهة الأفكار الهدامة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون والتنسيق مع وزاره الأوقاف نظمت 14 ندوة توعوية و تثقفية في 14مركز شباب علي مستوي المحافظة من الفترة 9/9/2020م حتى 30/10/2020م، شملت هذه الندوات لقاءات بين الشباب لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة و مواجهتها.

أوضح خضر، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية واصلت تنظيم تلك الندوات واللقاءات الحوارية حيث تم عقد ندوة "نشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها" وذلك بمركز شباب دمسنا بإدارة شباب أبو حمص أمس الاثنين، وذلك بهدف رعاية الشباب ثقافيا وفكريا واجتماعيا ومواجهة الهجمات الفكرية الموجهة لبث سمومها من خلال نشر أفكار ومفاهيم هدامه ومغلوطة تهدف الى عرقلة ما تشهده بلادنا من جهد وطني عظيم وتقدم في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتلك الندوات واللقاءات لدورها التوعوي والتثقيفي الهام لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة من انتشار الشائعات والأفكار المغلوطة والتي تعمل على إشاعة أجواء الاضطراب والفوضى وتهديد السلم الاجتماعي.

أكد اللواء محافظ البحيرة أن مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد والمحترم لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق وواعد وغدا أفضل.

وأشار إلى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر، والثقة بالنفس، والمثابرة، والقدرة على التحمل، والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى بناء الهوية والشخصية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب ليتحلى بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كل الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كل البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

وكما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مارثون الدراجات، صباح الجمعة الماضية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر اكتوبر المجيد والذى يأتى انطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وانطلق الماراثون بمشاركة المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة و300 شاب وفتاة والرواد من أعضاء مراكز الشباب بداية من ميدان الشهداء بدمنهور الى الكوبرى الدولى بمسافة 7 كم بالتزامن مع انطلاق مسابقات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية حيث قام السيد وزير الشباب والرياضة باطلاق اشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى نفس التوقيت.

وقال الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ان المديرية استعدت فنيا وتنظيميا حيث شارك 100 عضو من أبناء مراكز الشباب فى تنظيم الماراثون بشكل متميز احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد والذى ترعاه الوزارة وينطلق بجميع المحافظات مع إطلاق هشتاج تحت شعار #شباب مصر_بيهني_مصر_في_يوم_النصر

وفى نهاية المارثون قام اللواء المحافظ بتكريم الفائزين وعددهم 25 متسابقًا، وتقديم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل فائز تحفيزا للتنافس الرياضي.



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