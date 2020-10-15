لماذا سمي باليوم العالمي للعصا البيضاء

فى اليوم العالمى للعصا البيضاء ،الذي يتم الاحتفال به في 15 أكتوبر من كل عام منذ عام 1964، فى الولايات المتحدة، ويتم تخصيص هذا التاريخ للاحتفال بإنجازات الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر والرمز المهم للعمى وأداة الاستقلال، العصا البيضاء.

يوم سلامة العصا البيضاء

في 6 أكتوبر 1964 ، تم التوقيع على قرار مشترك للكونجرس الأمريكي ، ليصبح قانونا، سمح هذا القرار لرئيس الولايات المتحدة بإعلان يوم 15 أكتوبر من كل عام "يوم سلامة العصا البيضاء".

وقع الرئيس ليندون جونسون أول إعلان ليوم سلامة العصا البيضاء في غضون ساعات من تمرير القرار المشترك .

في عام 2011 ، أطلق الرئيس باراك أوباما على يوم سلامة العصا البيضاء يوم المساواة بين الأمريكيين المكفوفين .