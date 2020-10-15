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فن

بإطلالة كلاسيكية.. ميس حمدان تتألق في عيد ميلاد ابنة شقيقتها مي سليم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:19 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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ندى فكرى

نشرت الفنانة ميس حمدان صور جديدة  لها عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ميس حمدان في الصور بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت بلوزه باللون الابيض والاسود في عيد ميلاد ابنة اختها مي سليم.


من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

وأضافت ميس حمدان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل. 

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف. 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.

يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان من أكثر النجمات إثارة للجدل في عام 2020 فعلي الرغم من ندرة أعمالها الفنية هذا العام إلا أن أخبارها تتصدر محركات البحث حيث تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر من المحجبات .
بإطلالة كلاسيكية.. ميس حمدان تتألق في عيد ميلاد ابنة شقيقتها مي سليم
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