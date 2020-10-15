فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية

مديرية الصحه بالدقهلية فى بيان لها اليوم الخميس انه وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد خلال يومي 12 ، 13 اكتوبر الجارى . أعلنت





واضاف البيان انه تم توقيع الكشف الطبي على 876 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و 2 عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة عظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة واسنان.



واشار الى ان البيان الختامي للقافلة العلاجية شمل باطنة 130 وأطفال 150 وعظام 122 وجراحة 88 وجلدية 143 ونسا وتنظيم اسرة 131 وأسنان 112 كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 222 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 143 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.





واوضح انه أقيم على هامش القافلة عدد 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 111 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 17 حاله للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم اصدار عدد 2 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.



ومن جانبه اكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.