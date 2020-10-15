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محافظات

فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:36 م
فحص 876 مريضا فى
فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية ابو المعاطي الباز
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همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحه بالدقهلية فى بيان لها اليوم الخميس انه وجه الدكتور سعد مكي  وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية أبو المعاطي الباز  مركز بني عبيد  خلال يومي 12 ، 13 اكتوبر الجارى .

واضاف البيان انه تم توقيع الكشف الطبي على 876 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة  شملت    2 عيادة باطنة و 2 عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة عظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة واسنان. 

واشار  الى ان  البيان الختامي  للقافلة  العلاجية  شمل باطنة  130 وأطفال  150 وعظام  122 وجراحة 88 وجلدية 143 ونسا وتنظيم اسرة 131 وأسنان  112 كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 222 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 143 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى.

واوضح انه أقيم على هامش القافلة عدد 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 111 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 17 حاله  للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم،  كما تم اصدار عدد 2 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

ومن جانبه اكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية
فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية
فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية
فحص 876 مريضا فى قافلة طبية بقرية أبو المعاطي الباز بالدقهلية
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